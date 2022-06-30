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Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi

Kilis'te 2017 yılında mühendis Mehmet Akcan'ın sınır hattındaki mayın patlamasında hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın 9'uncu duruşması görüldü.

Kilis'te 2017 yılında mühendis Mehmet Akcan'ın sınır hattındaki mayın patlamasında hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın 9'uncu duruşması görüldü.

Mühendis Mehmet Akcan (30), 23 Ağustos 2017'de Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar inşaatını kontrol ettiği esnada PKK/YPG tarafından döşenen mayının patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Akcan'ın ölümüne ilişkin dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski Kurmay Yarbay Mehmet Okan Arıkan hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme", M.Ş., H.O., A.Ü., M.S., M.G.İ., N.Y. ve S.K. isimli şahısların hakkında ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

Kilis 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın 9'uncu duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanacak kişiler sistemdeki sorun nedeniyle bağlanamadığı için duruşma 22 Eylül tarihine ertelendi.

Mühendis Mehmet Akcan, 23 Ağustos 2017'de Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken aracıyla mayının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti. FETÖ'den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski Kurmay Yarbay Mehmet Okan Arıkan hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve diğer sanıklar M.Ş, H.O, A.Ü, M.S, M.G.İ, N.Y. ve S.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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