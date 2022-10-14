İZMİR'DE HDP BİNASINDAKİ CİNAYETİN SANIĞI YENİDEN HAKİM KARŞISINDA
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Son dakika haber... HDP il binasında Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla öldüren tutuklu sanık Onur Gencer'in (27) yargılanmasına bugün Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesinde yapılacak yargılaması öncesinde avukatların içeri alınması sırasında arbede yaşandı.
HDP il binasında Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla öldüren tutuklu sanık Onur Gencer'in (27) yargılanmasına bugün Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesinde yapılacak yargılaması öncesinde avukatların içeri alınması sırasında arbede yaşandı. Jandarma, biber gazı ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'yla (TOMA) su sıkarak müdahalede bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel