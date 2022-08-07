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Son dakika haberleri | İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 15 Filistinli defnedildi

Son dakika haberleri | İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 15 Filistinli defnedildi

Son dakika haberler: İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 15 Filistinli toprağa verildi.

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İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 15 Filistinli toprağa verildi.

Gazze saldırılarında yaşamını yitiren 15 Filistinlinin cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.

Saldırılarda hayatını kaybeden 7 Filistinli, Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Beyt Lahya kabristanında toprağa verildi.

Gazze'nin güneyinde ise 8 Filistinlinin naaşı, Bedr Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Refah kabristanına defnedildi.

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlatmıştı. Bu saldırılarda Gazze Şeridi'nde 32 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Güncel

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