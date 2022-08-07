Son dakika haberleri | İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 15 Filistinli defnedildi Son dakika haberler: İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 15 Filistinli toprağa verildi. İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 15 Filistinli toprağa verildi. Gazze saldırılarında yaşamını yitiren 15 Filistinlinin cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı. Saldırılarda hayatını kaybeden 7 Filistinli, Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Beyt Lahya kabristanında toprağa verildi. Gazze'nin güneyinde ise 8 Filistinlinin naaşı, Bedr Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Refah kabristanına defnedildi. İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlatmıştı. Bu saldırılarda Gazze Şeridi'nde 32 kişi hayatını kaybetmişti. Güncel AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha İsrail Gazze Güncel Haberler Son Dakika

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