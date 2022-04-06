Son dakika haberleri: Fransız Thales şirketi, Fas'ta yeni siber güvenlik operasyon merkezi kurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Fransız Thales şirketi, Fas'ta yeni siber güvenlik operasyon merkezi kurdu

AA - Yusuf Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Fransız Thales şirketi, Fas'ta yeni siber güvenlik operasyon merkezi kurdu

Son dakika gündem haberine göre Fransız savunma şirketi Thales, Afrika kıtasında düzenlenen siber saldırılara anında müdahale etmek amacıyla Fas'ta yeni siber güvenlik operasyon merkezi kurduğunu açıkladı.

Fransız savunma şirketi Thales, Afrika kıtasında düzenlenen siber saldırılara anında müdahale etmek amacıyla Fas'ta yeni siber güvenlik operasyon merkezi kurduğunu açıkladı.

En büyük ortağının Fransız devleti olduğu Thales'ten yapılan yazılı açıklamada, buranın, dünyada açılan altıncı merkez olduğu bildirildi.

Fas'ta açılan bu merkezin Afrika kıtasındaki siber saldırılara anında müdahale edeceği ifade edilen açıklamada, Afrikalı şirketlerin son dönemde siber saldırılarla daha fazla karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

Thales Fas Şubesi Genel Direktörü Hicham Alj, yaptığı açıklamada, Thales'in siber güvenlik alanındaki deneyimlerini Fas'ta güçlendirmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Alj, bu merkezin kurulmasının şirketin Afrika'da güvenliğin altyapısını geliştirme hedefini gösterdiğini aktardı.

AA / Yusuf Özcan - Güncel

Afrika, Fas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title