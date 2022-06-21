Son dakika haberleri! Deva Partisi, Hükümeti Olası Orman Yangınlarına Karşı Önlem Almaya Çağırdı

DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu ile Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar, olası orman yangınları konusunda hükümeti önlem almaya çağırdı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları Rızvanoğlu ve Avşar, yaptıkları ortak basın açıklamasında ihalesi tamamlanan ancak henüz Türkiye'ye intikal etmeyen kiralık uçakları sordular. "Orman yangınları ve verdiği zarar bir kader değildir. Gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söylemeye ısrarla devam ediyoruz. Hükümeti defalarca kez uyardık ve bu sene için gerekli önlemlerin ivedi bir şekilde alınmasının ne kadar elzem olduğunu belirttik" denilen yazılı açıklama şöyle:

"ORMAN YANGINLARI YİNE KAPIMIZDA"

"Orman yangınları maalesef yine kapımızda. Acil önlemler alınması için hükümeti tekrar uyarıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olası orman yangınları ile mücadele etmek için Antalya ve Akdeniz Bölgesi'nde tatbikatlara başlandığı belirtilmiş ve gönüllülerin de bu kapsamda eğitildiği bildirilmiştir. Orman yangını riski ülkemizin farklı bölgelerinde de benzer risklere sahip olduğu göz önünde bulundurularak, tatbikatların ve gönüllü eğitimlerinin diğer bölgelerde de yürütülmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.

"YANGIN FİLOLARI KURULDU MU?"

Hükümete soruyoruz: İklim değişikliğini dikkate alarak, nerede, kaç orman yangını çıkabilir, ne kadar alan risk altındadır şeklinde modellemeler yaparak yeni stratejiler belirlediniz mi? Buna göre olası orman yangınlarına müdahale edebilecek yangın söndürme uçakları ve diğer teknolojilerin sayısı belirlendi mi? Yangın filoları kuruldu mu? İhalesi tamamlanan ancak henüz ülkemize intikal etmeyen kiralık uçaklar ne oldu? Hükümetin kamuoyunu acilen bilgilendirmesini talep ediyoruz. Geçen sene kriz yönetiminde sınıfta kalan hükümetin, bu yaz için ivedilikle orman yangınlarıyla mücadelede azami özeni göstermesini, her türlü tedbiri vakitlice almasını ve kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirmesini talep ediyoruz.

"YAZ DÖNEMİ İÇİN YETERİNCE HAZIR MIYIZ?"

2021 yılı verilerine göre; İspanya'nın 17, Yunanistan'ın 20, Fransa'nın 29 ve İtalya'nın 30, yangın söndürme uçağı bulunurken, Türkiye'nin yalnızca 3 yangın söndürme uçağı bulunmaktaydı. Bu hazırlıksızlığın faturasını da çok acı şekilde ödemiştik. Geçtiğimiz yıl yaşanan felaketler göz önüne alındığında, yeni kiralanan yangın söndürme uçakları ile bu yaz dönemi için yeterince hazır mıyız sorusunu bir kere daha soruyoruz. OGM yangınları söndürme çalışmalarında görevli orman işçisi sayısının yeterli olup olmadığını, buna ek 100 bin yangın gönüllüsü, mahküm ve askerlerden de yararlanılacağı açıklamaları yapılırken, verilen eğitimin teorik ve pratik içerik uygunluğunu soruyoruz. Erken müdahale için erken uyarı sistemlerinin durumu ve yerleşim yerlerinin tahliye planların hazırlıklarının da ne düzeyde olduğu konusunda yapılan çalışmaların yeterliliğini hatırlatıyoruz."

"HÜKÜMETE EYLEM PLANLARIMIZI ÖNERİYORUZ"

Partimizin ilgili politika birimleri geçen sene orman yangınlarını birebir gözlemlemiş ve yangın sonrası sürecini titizlikle takip etmiştir. Geçtiğimiz aylarda iktidarı orman yangınları ile ilgili tedbir almaya çağırmıştık. İlaveten geçtiğimiz şubat ayında da partimiz orman yangınları için hükümete acil uygulanmak üzere 12 öneri sunmuştur. DEVA Partisi olarak, ülkemizin doğal zenginliklerinden olan ormanlarımızdaki tek bir ağacın, tek bir canlının zarar görmesini istemiyoruz. Önerilerimizi, detaylı olarak hem Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planımızda hem de Afet Yönetimi Eylem Planımızda tüm kamuoyu ile paylaşmıştık. Hükümete bunları acil olarak incelemesini ve uygulamaya almalarını öneriyoruz."

ANKA / Güncel