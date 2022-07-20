Son dakika haberleri: Denizli'de çıkan anız yangını söndürüldü Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'nin Çivril ilçesinde boş tarım arazisinde çıkan anız yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Denizli'nin Çivril ilçesinde boş tarım arazisinde çıkan anız yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sarılar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 200 dekar tarım arazisi zarar gördü. AA / Umahan Öz - Güncel İtfaiye Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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