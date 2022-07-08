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Son dakika haberleri: Başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüştü; torunu tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
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Son dakika haberleri: Başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüştü; torunu tutuklandı

Son dakika haberi... ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, Ali Genç'in (78) başına sert bir cisimle vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan torun Ender Polat (21), tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, Ali Genç'in (78) başına sert bir cisimle vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan torun Ender Polat (21), tutuklandı.

Olay, 5 Temmuz gecesi Çaycuma'ya bağlı Temenler köyünde meydana geldi. Almanya'da çalışarak emekli olduktan sonra köyüne dönen Ali Genç, iddiaya göre torunu Ender Polat tarafından evinde hareketsiz yatarken bulundu. Polat, dedesini evinde hareketsiz yatarken bulduğunu söyleyerek ekiplere haber verdi. Eve gelen sağlık ve jandarma ekiplerince yapılan kontrolde Ali Genç'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaşlı adamın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü saptandı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Genç'in cansız bedeni, morga götürüldü. Yaşlı adamın torunu Ender Polat ise yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Polat'ın 8 yıldır ilk kez Almanya'dan Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Polat, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Ali Genç Almanya Çaycuma Güncel Haberler Son Dakika

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