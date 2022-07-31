Son dakika haberi: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Yunus ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, çeşitli miktarda uyuşturucu ve içimde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

İşlemlerin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen B.H. ve B.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetten salıverilen diğer şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Zonguldak Ereğli Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title