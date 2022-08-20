Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Son dakika gündem haberi: Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Cambazlı köyünden fındık tarlasına giden Selahattin T'nin kullandığı tarım aracı, Küçük Kaymaz köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki Halime T. ve Ergün T. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak Halime T. kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel

Zonguldak Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title