Son dakika haberi: Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Cambazlı köyünden fındık tarlasına giden Selahattin T'nin kullandığı tarım aracı, Küçük Kaymaz köyü mevkisinde devrildi. Kazada sürücü ile beraberindeki Halime T. ve Ergün T. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak Halime T. kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Tuncay Tokay Zonguldak Güncel Haberler Son Dakika

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