Son dakika haberi! Tokat'ta otomobille çarpışan ambulanstaki 3 sağlık çalışanı yaralandı - Haberler

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Son dakika haberi! Tokat'ta otomobille çarpışan ambulanstaki 3 sağlık çalışanı yaralandı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika haberi! Tokat'ta otomobille çarpışan ambulanstaki 3 sağlık çalışanı yaralandı

Son dakika gündem haberi... Tokat'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Tokat'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Tokat- Turhal kara yolu sanayi sitesi yakınlarındaki kavşakta C.A. idaresindeki 60 ACF 544 plakalı boş ambulans ile A.K'nin kullandığı 35 AGU 973 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada ambulans sürücüsü ve yanında bulunan iki sağlık çalışanı yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberi! Tokat'ta otomobille çarpışan ambulanstaki 3 sağlık çalışanı yaralandı

Son dakika haberi! Tokat'ta otomobille çarpışan ambulanstaki 3 sağlık çalışanı yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Ambulans, Turhal, Tokat, Güncel, Haberler

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