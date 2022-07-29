Son dakika haberi | SLOVYANSK - Donetsk'in Ukrayna hakimiyetindeki şehirleri saldırı altında Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ülkenin doğusunda yoğunlaşırken Donbas içinde bulunan Donetsk bölgesine bağlı ve Ukrayna'nın hakimiyetinde bulunan şehirlerden Slovyansk'a Rus güçlerince düzenlenen bombalı saldırıda çok katlı 10 bina ile bir pazar yerinin zarar gördüğü, bir... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ülkenin doğusunda yoğunlaşırken Donbas içinde bulunan Donetsk bölgesine bağlı ve Ukrayna'nın hakimiyetinde bulunan şehirlerden Slovyansk'a Rus güçlerince düzenlenen bombalı saldırıda çok katlı 10 bina ile bir pazar yerinin zarar gördüğü, bir alışveriş merkezinin de camlarının kırıldığı ifade edildi. Güncel AA / Abdullah Ünver Ukrayna Donetsk Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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