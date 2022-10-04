Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Şişli'de binanın 11. katından düşen çocuk hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Son dakika haberi: Şişli'de binanın 11. katından düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İstanbul Şişli'de 11. kattaki evinin penceresinden düşen 14 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

İstanbul Şişli'de 11. kattaki evinin penceresinden düşen 14 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde bir binanın 11. katındaki dairenin penceresinden bir kişinin düştüğünün bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yüksekten düşen 14 yaşındaki H.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.B. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, H.B'nin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Sefa Mutlu - Güncel

İstanbul Şişli Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title