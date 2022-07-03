Son dakika haberi | Silivri'de tarlada çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem haberi... Silivri'de bir tarlada çıkan yangın hasara neden oldu. Silivri'de bir tarlada çıkan yangın hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında, bazı ağaçlar da zarar gördü. AA / Alparslan Ermiş - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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