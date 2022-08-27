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Son dakika haberi... Rus güçlerinin saldırısında Mesleki Teknik Eğitim Merkezi binası ağır hasar gördü

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Son dakika haberler: Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'nda bulunan Dergaçi kentine Rus güçleri tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'nda bulunan Dergaçi kentine Rus güçleri tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu Mesleki Teknik Eğitim Merkezi binası ağır hasar gördü.

Kaynak: AA / Tahaiev Kostiantyn - Güncel

Ukrayna Harkiv Güncel Haberler Son Dakika

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