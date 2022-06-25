Son dakika haberi! Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar: Yakması eziyet değil cesedi yok etmeye yönelik (2)

'HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN VE MESNETSİZ'

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, yazılı bir açıklama yaparak mahkemeden çıkan 'gerekçeli karara' sert tepki gösterdi. Epözdemir verilen kararın hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olduğunu söyledi. Mahkemenin gerekçesinin kendi içerisinde ciddi çelişkiler barındırdığını belirten Avukat Epözdemir açıklamasında "Mahkemenin gerekçesi, dosya münderecatı ve delil durumuyla örtüşmemektedir. Mahkeme, sanık savunmalarının tamamına itibar edip onların savunmalarına kutsiyet atfederken tarafımızın ve müvekkillerin beyanlarının hiçbirisine itibar etmemiştir. Dahası, mahkeme, beyanlarımızın yerinde olmadığını ortaya koyma gayesi ile yerleşik Yargıtay içtihatlarının aksine olağanüstü bir gayret içerisine girmiştir." dedi.

Adli Tıp 3. Üst Kurulu'nun 20 Mayıs 2021 ve 13 Ocak 2022 tarihli raporlarına göre Pınar Gültekin'in hayatta iken yangına maruz kaldığı, diğer bir ifade ile yakıldığı sırada hayatta olduğu tartışmasızdır. Mahkemenin henüz canlıyken diri diri yakıldığı adli tıp raporlarıyla sabit olan maktule Pınar Gültekin'in öldürülmesinin canavarca hisle ve eziyet çektirilerek olmadığı şeklindeki tespiti dahi tek başına bu mahkemenin imza attığı hukuksuz kararın vahametinin net bir göstergesidir."

Cavit AKGÜN/ MUĞLA.