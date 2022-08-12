Son dakika haberi... Patlamada sahibinin öldüğü fabrikanın üretim müdürü ile operatörü de kurtarılamadı (2) Son dakika haberlerine göre ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan fabrika sahibi Ömer Asım Eralp'ten sonra üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet'in de tedavi gördüğü İstanbul Kartal Dr. ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan fabrika sahibi Ömer Asım Eralp'ten sonra üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet'in de tedavi gördüğü İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde gece hayatını kaybetmesinin ardından bugün de aynı hastanede tedavi altında bulunan operatör Veli Gümüş de doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gümüş'ün ölümüyle patlamada yaralanan 3 kişi de hayatını kaybetmiş oldu. Güncel Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya Ömer Asım Çerkezköy İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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