Son dakika haberi! Malatya'da hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü Güncel Haberler Son dakika haber: Malatya'da hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Malatya'da hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Günay Günay (44) idaresindeki 44 LS 299 plakalı hafif ticari araç, Yazıhan ilçesine bağlı Doğuş Mahallesi mevkisinde refüjü aşarak karşı yönden gelen B.G. yönetimindeki 44 ADA 890 plakalı kamyonla çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Günay ile bir kişi, hafif ticari araçta sıkışarak yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri, kazada ölen iki kişinin cansız bedenlerini sıkıştıkları araçtan çıkardı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Yoldaş İtfaiye Malatya Tragger Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! Malatya'da hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.