Son dakika gündem: KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI SALDIRI 2 ÖLÜ

KÜÇÜKÇEKMECE'de, otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler kahvaltı salonundaki kişilere silahlı saldırıda bulundu. Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille caddeye gelen kimliği belirsiz kişiler, kahvaltı salonundaki Yusuf Aslan ve Abdullah Okumuş'a silahlı saldırıda bulundu. Kurşunların isabet ettiği Aslan ile Okumuş yere yığıldı. Saldırganlar ise geldikleri otomobille hızlıca uzaklaşarak kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin hastaneye kaldırılan Yusuf Aslan ve Abdullah Okumuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı.