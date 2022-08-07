Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu, Gazeteci Zafer Mutlu'nun Kayınvalidesi Sevim Korkut'un Cenaze Törenine Katıldı Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; gazeteci Zafer Mutlu’nun, yaşamını yitiren kayınvalidesi Sevim Korkut için Kadıköy Fenerbahçe Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ; gazeteci Zafer Mutlu'nun, yaşamını yitiren kayınvalidesi Sevim Korkut için Kadıköy Fenerbahçe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Zafer Mutlu'nun hayatını kaybeden kayınvalidesi Sevim Korkut için Kadıköy Fenerbahçe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. ANKA / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Zafer Mutlu Korkut Güncel Haberler Son Dakika

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