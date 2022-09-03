KARAMAN'DA MOTOSİKLET İLE ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI

KARAMAN'da motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Karaman merkeze bağlı Sudurağı Beldesinde meydana geldi. Zeynel Serbes (18) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Abdullah Efe Akgöl'ün (13) kullandığı elektrikli bisiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah Efe Akgöl, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.