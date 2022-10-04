Son dakika haberi... İzmir'de kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan kağıt fabrikasının bahçe bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı. İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan kağıt fabrikasının bahçe bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yedi Eylül Mahallesi'ndeki fabrikanın bahçesinde kağıt ve kartonların istif edildiği bölümde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, binalara sirayet etmeden kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Kadir Türkmen Torbalı İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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