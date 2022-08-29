Son dakika haberi! İran sınırında çıkan anız yangını söndürüldü Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Van'ın Saray ilçesinde İran sınırında çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Van'ın Saray ilçesinde İran sınırında çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçeye bağlı Kurucan Mahallesi'nde belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray ve Özalp'taki itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Jandarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Güncel Kaynak: AA / Hakan Sarı İtfaiye Saray İran Van Güncel Haberler Son Dakika

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