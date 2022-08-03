Son dakika haberi: Ezidiler, DEAŞ'ın Sincar saldırısının 8. yılında uluslararası kamuoyundan destek bekliyor

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın 8 yıl önceki saldırısından kaçan ve terör örgütü PKK nedeniyle evlerine geri gidemeyen Ezidiler, yurtlarına dönebilmeleri için uluslararası kamuoyuna destek çağrısında bulundu.

Duhok'un Şeyhan ilçesindeki Ezidilerin kutsal tapınağı Laleş'te, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'teki saldırısının 8. yılı nedeniyle Ezidi lider Hazım Tahsin Beg'in de hazır bulunduğu bir basın toplantısı düzenlendi.

Ezidi liderin sözcüsü Hüseyin Kasım Hasun, burada yaptığı açıklamada, Sincarlı Ezidilerin sığınmacılıktan kurtulmaları için uluslararası kamuoyunun desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek, uluslararası kuruluşların, Irak hükümetine Sincar Anlaşması'nın uygulanması için baskı yapması gerektiğini vurguladı.

Sincar'daki yasa dışı grupların (PKK) ilçeden çıkması için ilk aşama olarak Erbil-Bağdat anlaşmasının uygulanması gerektiğini belirten Hasun, buradaki yasa dışı güçlerin (PKK) Sincar'ın yeniden imarının önünde engel olduğunu ve sığınmacıların da bu nedenle yurtlarına dönemediğini kaydetti.

Hasun, "Ezidilerin lideri Mir Hazım Beg, bu yasa dışı grupların (PKK) Sincar'dan çıkmasını istiyor. Yasa dışı gruplar çıkarsa uluslararası kuruluşların da desteğiyle Irak ve IKBY hükümetleri Sincar'ı yeniden imar eder ve Ezidiler de evlerine döner." diye konuştu.

DEAŞ'ın bir kere daha Ezidilere saldırmaması için uluslararası kamuoyunun güvence vermesi ve Ezidileri koruması gerektiğini vurgulayan Hasun, şunları söyledi:

"Şu ana kadar 3 bin 554 Ezidi DEAŞ'tan kurtarıldı. Sincar'dan kaçan yaklaşık 138 bin Ezidi Duhok'taki kamplarda kalıyor. 190 binden daha fazla Ezidi de kampların dışında yaşıyor. Ezidilerin lideri Hazım Beg, Sincar'dan kaçanların sorunlarını çözmek için IKBY, Irak hükümeti ve uluslararası kamuoyu ile sürekli irtibat halinde. Erbil ile Bağdat arasında imzalanan Sincar Anlaşması hayata geçirilmelidir."

Basın toplantısına katılan Ezidi aileler de DEAŞ saldırısında hayatını kaybeden ve örgüt tarafından kaçırılan yakınlarının fotoğraflarını taşıdı.