Son dakika haberi: Aydın'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın Çine ilçesinde devrilerek yol kenarındaki beton setlere çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi. Aydın'ın Çine ilçesinde devrilerek yol kenarındaki beton setlere çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi. Cevdet Aslan yönetimindeki 45 YA 4149 plakalı talaş yüklü tır, Aydın-Muğla kara yolu Söğütçük mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Bir süre sürüklenen tır, yol kenarındaki beton setlere çarparak durdu. Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan'ın cesedi, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Güncel Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı İtfaiye Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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