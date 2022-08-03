Son dakika haberi | Aydın'da bıçakla yaralanmış bulunan kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi... Aydın'ın Çine ilçesinde bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi, tedavi altına alındı.
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Aydın'ın Çine ilçesinde bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi, tedavi altına alındı.
İhbar üzerine Akçaova Mahallesi'ndeki olay yerine giden sağlık ve jandarma ekipleri, Hasbi Ç'yi bıçaklanmış halde buldu.
Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Hasbi Ç, buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel