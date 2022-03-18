Son dakika haberi | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü

ÇANAKKALE (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen törende, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam eden programda, Kuran'ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua edildi.

Tören, protokolün şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Malatya

Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki törende, Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vahap Erdem, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Baruş, Şehitlik Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Savaşı'nı her türlü imkansızlık içerisinde eşsiz bir zafere taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olan Çanakkale şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz."

Baruş, beraberindeki Gürak, Erdem, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti, mezarlara karanfil bıraktı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Yeni Mezarlık içerisindeki şehitlikte düzenlenen törende, Vali Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Aytan ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, anıta çelenk sundu.

Saygı atışı ve duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Erin, Şehitlik Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Çanakkale aziz milletimizin düşmana karşı tek yürek olduğu büyük bir zaferin nesilden nesille aktarıldığı ruhun adıdır. Hürriyet ve bağımsızlığın önemi yanı başımızda yaşanan savaşlara baktığımızda daha da anlaşılıyor. Çanakkale ruhunun yaşatılması ve birlikte ve beraberliğimizin önemini çok daha iyi hissetmekteyiz."

Erin ve beraberindekiler daha sonra şehit kabirlerini ziyaret etti, karanfil bıraktı.

Siverek ilçesindeki şehitlikte de anıta çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören kıtasının saygı atışı yaptığı törende Topçu Binbaşı Fatih Çelebi, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yaptı.

Şehitlikteki tören, anıt mezarlara bırakılan karanfil ve yapılan duanın ardından sona erdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ayşe Cesur, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Coşkun, Cesur ve Terzioğlu, şehitlikte bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören sonunda katılımcılar, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, dua okudu.

Protokol üyeleri, daha sonra Onikişubat Anadolu Lisesi öğrencilerinin Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlediği programı izledi.

Öte yandan, Göksun, Afşin ve Andırın ilçelerinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kilis

Kilis'te şehitlikte düzenlenen törende, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehitler için yapılan dualar ve okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törene, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, protokol üyeleri ve şehit yakınları katıldı.

Buradaki törenin ardından Vali Soytürk ve beraberindekiler, Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tiyatro gösterisi yapıldı, şiirler ve türküler okundu.

Adıyaman

Yeni Mezarlık içerisindeki şehitlikte düzenlenen törende, Vali Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şubesi Başkanı Hacı Erdengi anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Vali Çuhadar, Şehitlik Özel Defteri'ne, "Şehitlik cennetle sıfatlandırılmış ulvi bir zirvedir. Yeri gönüllerde tarifi ise Kur'an-ı Kerim'de yazılıdır. Emanetinizi sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacağız. Sizlerden öğrendiğimiz inanç ve azim sayesinde bayrağımız sonsuza kadar özgür dalgalanacak ve İstiklal Marşımız ebediyen okunacaktır." yazdı.

Tören, anıt mezarlara karanfil bırakılması ve yapılan duanın ardından sona erdi.