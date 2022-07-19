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Son dakika haber: VİNÇ VE TARIM ALETLERİ YANGINDA ZARAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler: Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda başlayan yangında vinç ve tarım aletleri yandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda başlayan yangında vinç ve tarım aletleri yandı.

Belek Mahallesi Acısu Irmağı kenarında bulunan sazlık alanda dün saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile yayılan yangın bölgede park halinde duran Veli Çavlı'ya ait vinç ve tarım aletlerine de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında kamyona bağlı vinç ve tarım aletleri yanarak zarar gördü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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