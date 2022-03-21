75 yaşındaki Cemile nine ayaklarındaki karları temizledikten sonra ambulansa bindi - Haberler

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75 yaşındaki Cemile nine ayaklarındaki karları temizledikten sonra ambulansa bindi

AA - Güncel
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde 75 yaşındaki böbrek hastası kadının imdadına, karlı yolu 1,5 saatte açan ekipler yetişti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 75 yaşındaki böbrek hastası kadının imdadına, karlı yolu 1,5 saatte açan ekipler yetişti.

Tandırlı köyünde böbrek hastası Cemile Çelik'in (75) rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Merkezinden yardım istedi.

Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olması nedeniyle Özel İdareden destek istendi.

1,5 saatlik çalışma sonucu sağlık ekipleri köye ulaştı.

Ambulansı kirletmek istemedi

Cemile Çelik, ayaklarının kar olması nedeniyle ambulansa binmek istemedi. Yaşlı kadın ayaklarının kardan temizlenmesinin ardından ambulansa bindi.

Müdahale edilen Çelik, Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

75 yaşındaki Cemile nine ayaklarındaki karları temizledikten sonra ambulansa bindi

75 yaşındaki Cemile nine ayaklarındaki karları temizledikten sonra ambulansa bindi

75 yaşındaki Cemile nine ayaklarındaki karları temizledikten sonra ambulansa bindi

75 yaşındaki Cemile nine ayaklarındaki karları temizledikten sonra ambulansa bindi

75 yaşındaki Cemile nine ayaklarındaki karları temizledikten sonra ambulansa bindi

75 yaşındaki Cemile nine ayaklarındaki karları temizledikten sonra ambulansa bindi

75 yaşındaki Cemile nine ayaklarındaki karları temizledikten sonra ambulansa bindi

AA / Güncel

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