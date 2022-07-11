Son dakika haber: Silvan Kaymakamı Öztürk, askerlerle bayramlaştı Son dakika haberi... Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, askerlerle bayramlaştı. Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, askerlerle bayramlaştı. Kaymakam Öztürk, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Silvan Jandarma Taktik Alay Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve bazı karakolları ziyaret etti. Vatani görevini yapan askerlerle sohbet eden Öztürk, bayramlarını tebrik etti. Silvan Polisevi'ndeki bayramlaşma programına katılan Öztürk, terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit olan güvenlik güçlerinin ailelerini de ziyaret etti. AA / Yusuf Batı - Güncel Kurban Bayramı Murat Öztürk Jandarma Silvan Güncel Haberler Son Dakika

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