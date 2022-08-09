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Son dakika haber... Saldırıların ardından acil servis ekipleri yaralılara müdahale etti

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Son dakika haber: Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Oblastı'nda bulunan Klishchiivka köyünde düzenlenen saldırıların ardından acil servis ekipleri olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Oblastı'nda bulunan Klishchiivka köyünde düzenlenen saldırıların ardından acil servis ekipleri olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti.

AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel

Acil Servis Donetsk Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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