Son dakika haber... Saldırıların ardından acil servis ekipleri yaralılara müdahale etti Son dakika haber: Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Oblastı'nda bulunan Klishchiivka köyünde düzenlenen saldırıların ardından acil servis ekipleri olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti. Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Oblastı'nda bulunan Klishchiivka köyünde düzenlenen saldırıların ardından acil servis ekipleri olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti. Güncel AA / Diego Herrera Carcedo Acil Servis Donetsk Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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