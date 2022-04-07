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Son dakika haber... Özbekistan'ın GSYH büyümesi azalan yatırım ve Rusya'dan havaleler nedeniyle yavaşlayacak

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Son dakika haber... Özbekistan'ın GSYH büyümesi azalan yatırım ve Rusya'dan havaleler nedeniyle yavaşlayacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre Asya Kalkınma Bankası, yatırım ve Rusya'dan gelen para havalelerinin azalması nedeniyle Özbekistan Gayrı Safi Yurt içi Hasılası'nın (GSYH) büyümesinin yavaşlayacağı öngörüsünde bulunurken, bu çerçevede ülke GSYH'sinin bu yıl yüzde 4 büyüyeceğini tahmin etti.

Asya Kalkınma Bankası, yatırım ve Rusya'dan gelen para havalelerinin azalması nedeniyle Özbekistan Gayrı Safi Yurt içi Hasılası'nın (GSYH) büyümesinin yavaşlayacağı öngörüsünde bulunurken, bu çerçevede ülke GSYH'sinin bu yıl yüzde 4 büyüyeceğini tahmin etti.

Banka tarafından yayınlanan raporda, Özbekistan'ın ekonomik büyümesinin, azalan yatırım ve Rusya'dan gelen havaleler nedeniyle bu yıl yavaşlamasının ardından 2023'te biraz toparlanmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, Özbekistan'ın gayri safi yurt içi hasılasının, geçen yılki yüzde 7,4'lük büyümenin ardından küresel gelişmeler dolayısıyla ülkeye yapılacak yatırımlar ile Özbek işçilerin Rusya'dan gönderdiği para havalelerinin azalması nedeniyle bu yıl yüzde 4, gelecek yıl ise yüzde 4,5 büyümesinin öngörüldüğü vurgulandı.

Bu çerçevede ülkedeki tüketimin azaltılmasının sanayi ve hizmetlerdeki büyümeyi de yavaşlatacağı belirtilen açıklamada, tekstil, gıda ve madencilikte 2021'de güçlü bir toparlanmanın ardından, sanayideki büyümenin bu yıl yüzde 5, 2023'te ise 5,5 düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

Daha önce Asya Kalkınma Bankası, 2022 yılında ülke ekonomisinin yüzde 5,5 büyüyeceğini öngörmüştü.

Özbekistan ekonomisi 2021'de yüzde 7,4 büyüme gösterirken, bu çerçevede sanayi üretimi yüzde 9,5, hizmetler sektörü yüzde 20, inşaat sektörü yüzde 6, tarım sektörü yüzde 4 artış göstermiş, yıllık enflasyon ise yüzde 10'un altında gerçekleşmişti.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Özbekistan, Yatırım, Rusya, Güncel, Haberler

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