Son dakika haberi: Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberlerine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 80 DY 441 plakalı otomobil, Bostanlar köyü mevkisinde O.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü O.İ. ile yanındaki A.K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel