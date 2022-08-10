Son dakika haber... Ordu'da mevsimlik tarım işçileri arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 16 kişi yakalandı Son dakika haberleri... Ordu'nun Fatsa ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı kavgaya karışan 16 kişi gözaltına alındı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı kavgaya karışan 16 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Saraytepe Mahallesi'ndeki konaklama alanında iki grup arasında çıkan ve 12 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrası şüphelilerin tespitine yönelik çalışmasını tamamladı. Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 16 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan bölgede yol kenarlarına çadır kuran mevsimlik tarım işçileri, Ordu Valiliğine ait çadır alanlarına götürüldü. Olay Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden fındık hasadı için kente gelerek Fatsa ilçesine bağlı Saraytepe Mahallesi'ndeki konaklama alanına yerleşen tarım işçilerinden iki grup arasında, su kullanımına yönelik tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine tüfekle ateş açmış, yaralanan 12 kişi Fatsa ve Ünye devlet hastanelerinde tedavi altına alınmıştı. Güncel AA / Hayati Akçay Emniyet Müdürlüğü Fatsa Ordu Güncel Haberler Son Dakika

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