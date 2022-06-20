Son dakika haber! Miras tartışmasında eski kayınpederinin öldürdüğü Hatice, toprağa verildi (2) Son dakika gündem haberi: TUTUKLANDIAdana'nın Saimbeyli ilçesinde miras yüzünden tartıştığı eski gelini Hatice Barış'ı (47) öldüren Mustafa Kır (74), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. TUTUKLANDI Adana'nın Saimbeyli ilçesinde miras yüzünden tartıştığı eski gelini Hatice Barış'ı (47) öldüren Mustafa Kır (74), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kır, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Kozan F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel Mustafa Kır Saimbeyli Adana Güncel Haberler Son Dakika

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