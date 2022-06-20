Son dakika haber! Miras tartışmasında eski kayınpederinin öldürdüğü Hatice, toprağa verildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Ali Gökdal - Güncel
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Son dakika gündem haberi: TUTUKLANDIAdana'nın Saimbeyli ilçesinde miras yüzünden tartıştığı eski gelini Hatice Barış'ı (47) öldüren Mustafa Kır (74), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde miras yüzünden tartıştığı eski gelini Hatice Barış'ı (47) öldüren Mustafa Kır (74), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kır, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Kozan F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel