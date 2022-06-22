Son dakika haber | Mikdat Hoca'nın evine dadanan bozayılar kamerada

TRABZON'un Maçka ilçesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, pencerelere tırmanarak ev ve bahçedeki ürünlerine zarar veren, 'Meteor' adını verdiği bozayıyı görüntülemek için geçen yıl güvenlik kamera sistemleri kurdu. Kadıoğlu, evin etrafında dolanan ve güvenlik kameralarına ilk kez yansıyan 2 bozayıya ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, geçen yıl yaz tatilini geçirmek için memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine geldi. Kadıoğlu köydeki evinin çevresine bir ayının dadandığını fark ederek güvenlik önlemleri aldı. Pencerelere tırmanan, eve ve tarım ürünlerine zarar veren ayıya 'Meteor' ismini veren Kadıoğlu, bozayıyı görüntülemek için evinin çevresine kamera yerleştirdi.

Kadıoğlu, geçen yıl bölgede kurduğu kameralara yakalanmayan bozayı için, "Ayının yakışıklı fotoğrafını çekmek için kamera kurdum. Ama nedense kamerayı kurduğum taraftan gelmiyor" değerlendirmesini yaptı.