Son dakika haber! Mihalıççık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberine göre Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde demir yolu yakınında otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde demir yolu yakınında otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi yakınından geçen demir yolunun yanındaki otlar tutuştu. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede kontrol altına aldıkları yangını büyümeden söndürdü. Güncel AA / Cengiz Güney Mihalıççık Eskişehir İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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