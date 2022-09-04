Son dakika haber... KÖPEK NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA 2 KARDEŞ BIÇAKLANDI

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde sokak köpeğini kovalama nedeniyle çıkan kavgada 2 kardeş bıçaklandı, şüpheli 2 motorlu kurye kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Güneşler Mahallesi Yıldırım 3 Sokak'ta meydana geldi. Sipariş getiren 2 motorlu kurye ile A.İ ve O.İ. isimli kardeşler arasında sokak köpeğini kovalama nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası 2 kurye, olay yerinden ayrıldı. 10 kişilik grupla tekrar mahalleye dönen kuryeler, ikinci kez tartıştıkları 2 kardeşi bu kez bıçakladı. 2 kardeş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. 2 kardeş, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)