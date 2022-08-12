KAYINBABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ, ÇEKİÇLE BAŞINA VURDUĞU EŞİNİ YARALADI

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Murat Erzi (40) tartıştığı kayınbabası Cafer Tayyar Akçay'ı (65) bıçaklayarak öldürürken, araya giren eşi Zeynep Erzi'nin (37) ise başına çekiçle vurarak yaraladı. Murat Erzi gözaltına alındı.

Olay dün gece saatlerinde, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi Yenidevir Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları için Bursa'da babası Cafer Tayyar Akçay'ın evine yerleşen 4 çocuk annesi Zeynep Erzi, dün babasıyla birlikte Darıca'ya eşi Murat Erzi'nin yanına geldi. Murat Erzi ile eşi Zeynep Erzi ve Cafer Tayyar Akçay arasında tartışma çıktı. Murat Erzi bu sırada kayınbabasını bıçakladı, araya giren Zeynep Erzi'nin de başına çekiçle birkaç vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Cafer Tayyar Akçay'ın duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Cafer Tayyar Akçay kaldırıldığı Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Zeynep Erzi ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.Polis ekipleri, Murat Erzi'yi gözaltına aldı. Zeynep Erzi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.