Son dakika haber! İsrail'in öldürdüğü Aljazeera muhabiri Ebu Akile için tören düzenlendi - Haberler

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Son dakika haber! İsrail'in öldürdüğü Aljazeera muhabiri Ebu Akile için tören düzenlendi

AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Görüntü Dökümü: Ramallah'taki Aljazeera televizyonu ofisi önünde toplananlardan detay Ebu Akile'nin cenazesinin Aljazeera televizyonu ofisi önüne getirilmesi Toplanan kalabalığın sloganlar atması Cenazenin tekbir ve sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması RAMALLAH - İsrail askerlerinin bu...

Görüntü Dökümü:

Ramallah'taki Aljazeera televizyonu ofisi önünde toplananlardan detay

Ebu Akile'nin cenazesinin Aljazeera televizyonu ofisi önüne getirilmesi

Toplanan kalabalığın sloganlar atması

Cenazenin tekbir ve sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması RAMALLAH - İsrail askerlerinin bu sabah gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesi Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Aljazeera televizyonu ofisine getirildi. Ebu Akile'nin cenazesi sloganlar eşliğinde omuzlarda taşındı.

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Haberler

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