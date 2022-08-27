Bursa gündem haberi: HAYVANLARINI OTLATIRKEN YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ Güncel Haberler Bursa gelişmesine göre TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, merada hayvanlarını otlatan İbrahim Karataş (37), yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, merada hayvanlarını otlatan İbrahim Karataş (37), yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Ergene'nin kırsal Yulaflı Mahallesi'nin merasında hayvanlarını otlatan İbrahim Karataş'ın üzerine yıldırım isabet etti. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları incelemede Karataş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yağışlı hava nedeniyle Karataş'ın hayatını kaybettiği bölgeye araçla girilememesi üzerine Karataş'ın cansız bedeni traktör yardımıyla alındı. Karataş'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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