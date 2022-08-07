Son dakika haber... Hamas lideri Heniyye ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, İsrail'in Gazze'ye saldırısını görüştü Son dakika haberleri: Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısını görüştüğü bildirildi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısını görüştüğü bildirildi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye ile Bogdanov'un telefonda görüştüğü belirtildi. Görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 3 gündür devam eden saldırıları ile Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlar ele alındı. Açıklamada, "Hamas lideri Heniyye'nin Bogdanov'a İsrail'in Filistin vatandaşlarına karşı işlediği suçlar, suikastlar ve öldürdüğü çocuklar hakkında bilgi verdiği" ifade edildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı ve Mescid'i Aksa baskını İsrail'in İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta başladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan ve karadan sürüyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarının üçüncü gününde ölü sayısı 32'ye, yaralı sayısı 275'e yükseldi. Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederken, fanatik Yahudi yerleşimciler bugün, İsrail polisinin eşliğinde gruplar halinde Meğaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Güncel AA / Mohammed Habooush İsmail Heniyye İsrail Rusya Gazze Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Hamas lideri Heniyye ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, İsrail'in Gazze'ye saldırısını görüştü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.