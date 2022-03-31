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Son dakika haber... Fransa'da Askeri İstihbarat Direktörü savaşa ilişkin süreci yönetemediği için istifa etti

AA - Yusuf Özcan - Güncel
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Son dakika haber... Fransa'da Askeri İstihbarat Direktörü savaşa ilişkin süreci yönetemediği için istifa etti

Son dakika gündem haberi... Fransa'da Askeri İstihbarat Direktörü ve General Eric Vidaud, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin süreci yönetemediği gerekçesiyle görevinden istifa etti.

Fransa'da Askeri İstihbarat Direktörü ve General Eric Vidaud, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin süreci yönetemediği gerekçesiyle görevinden istifa etti.

Fransız basınındaki haberlerde, 7 ay önce Askeri İstihbarat Direktörlüğüne atanan Vidaud'un görevinden savaşa ilişkin süreci yönetemediği için istifa ettiği belirtildi.

Fransa Genelkurmay Başkanlığının Vidaud'dan savaşa ilişkin yeterli bilgi paylaşmadığı ve konulara hakim olmadığı için memnun olmadığı kaydedildi.

Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard, savaşın başlamasından kısa süre sonra Le Monde gazetesine verdiği demeçte, Fransız ve ABD'li askeri istihbaratlarının savaşa ilişkin farklı yaklaşımların bulunduğunu kabul ederek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Amerikalılar, Rusların saldırmaya başlayacağını söylüyordu, haklılardı. Bizim istihbaratımız Ukrayna'ya karşı savaşın korkunç maliyetinin olacağını ve Rusların (Ukrayna) Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i devirmek için başka opsiyonları bulunduğunu düşünüyordu."

AA / Yusuf Özcan - Güncel

Ukrayna, İstifa, Fransa, Rusya, Güncel, Haberler

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