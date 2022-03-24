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Son dakika haber... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışı tesis edecek anlaşma konusunda...

AA - Yusuf Özcan - Güncel
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Son dakika haber... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışı tesis edecek anlaşma konusunda...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışı tesis edecek anlaşma konusunda çalışacaklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışı tesis edecek anlaşma konusunda çalışacaklarını söyledi.

AA / Yusuf Özcan - Güncel

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