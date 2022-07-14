Son dakika haber... Datça'daki orman yangınında 2'nci gün; kontrol altına alındı (5)

'700 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ'

Datça Orman İşletme Şefliği'nde basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kontrol altına alındığını açıkladığı orman yangınında toplam 700 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi. Bakan Kirişci, "Yangında 300'ü ormanlık, 400'ü tarım olmak üzere 700 hektarlık alan zarar gördü. 450 hane ve 3 bin 523 vatandaşımız tedbir amaçlı olarak bulundukları mahalden alınarak yakınlarına ve uygun yerlere nakledildi. 4 ev ağır hasarlı olmak üzere, 10 ev zarar gördü. Can kaybımız olmadı" dedi.