Son dakika haber... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim Kanunu'nda yapılacak bu düzenlemeler en çok CHP milletvekillerini rahatlatacaktır diye düşünüyorum çünkü biliyorsunuz bu partinin milletvekilleri seçimler öncesi gruplar halinde gözleri yaşlı, boyunları bükük, bu şekilde başka partilere altın tepside ikram ediliyordu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel merkezde düzenlenen 153. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, güvenlikte Türk Silahlı Kuvvetlerini, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarını, Sahil Güvenliği, Milli İstihbarat Teşkilatını personel, araç-gereç ve operasyonel kabiliyet bakımından dünyanın sayılı güçleri haline getirdiklerini belirterek "Şu anda bizim Milli İstihbarat Teşkilatımız belki de Pentagon'dan sonra dünyanın iki numaralı teşkilat binasıdır. Şimdi de inşallah Silahlı Kuvvetlerimizin tüm birimlerini yine Milli İstihbarat Teşkilatımıza yakın bir bölgede, onunla beraber güvenliğimizi çok daha güçlü bir şekilde temsil edeceğiz. Orada görev yapacak Genelkurmay Başkanlığımızdan, Kara, Deniz, Hava hepsine bunları da teslim edeceğiz." diye konuştu.

Aynı şekilde Jandarmaya büyük bir güç kattıklarını vurgulayan Erdoğan, polis teşkilatının zaten bu noktada iyi bir konumda olduğunu dile getirdi. Gençlik ve Sporda yükseköğrenim öğrencilerinin yurt kapasitesini 182 binden 746 bine çıkardıklarını anlatan Erdoğan, göreve geldiklerinde kredi ve burs ödemelerinde üniversite öğrencilerinin aldığı 45 lirayı 850 liraya çıkardıklarını ifade etti. Spor tesislerinin sayısını 1500'lü rakamlardan 4 binin üzerine, lisanslı sporcu sayısını 278 binden 11 milyonun üzerine çıkarttıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Onlar daha fazla ne yapacaklarını lütfen açıklasınlar. Ne yapacakları bile inandırıcı değil. Yapsınlar da görelim. Ellerinde şu anda büyükşehir belediyeleri var. Bu büyükşehir belediyelerinde ne yapıyorlar görelim. Lafla olmuyor, peynir gemisi lafla yürümüyor, yapsınlar görelim. Şöyle bir sel afeti olduğu zaman bunların belediyelerinin olduğu yerlerin ne hale geldiğini hep gördük. Mesela ulaştırmada biz bölünmüş yol uzunluğumuzu, göreve geldiğimizde 6 bin 100 kilometreydi, 28 bin 600 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 1714 kilometreden 3 bin 532 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 651 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 724 kilometreye, yüksek hızlı ve hızlı tren yolu hatlarımızı sıfırdan 1432 kilometreye çıkarmış buluyoruz. Tersane sayılarımız 37'ydi, 84'e çıkardık. Onlar bunların üzerine ne koyacaklar bunu söylesinler."

"Hangi projeleri hayata geçireceklerini lütfen anlatsınlar"

Erdoğan, Organize Sanayi Bölge sayısını 192'den 332'ye, buralardaki istihdamı 415 binden 2,2 milyona, desteklenen KOBİ sayısını 4 binden 508 bine, teşvik belgesi sayısını 2 bin 654'ten 80 bine çıkardıklarını ve güçlü bir savunma sanayisi altyapısı oluşturduklarını belirterek "Onlar hangi projeleri hayata geçireceklerini lütfen anlatsınlar." dedi.

Tarımda sektörün milli gelirini 37 milyar liradan 337 milyar liraya, ihracatını 3,7 milyar dolardan 22 milyar dolara, tarımsal destekleri 1,8 milyar liradan 26 milyar liraya, orman varlığını 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara, sulama barajı sayısını 276'dan 936'ya çıkardıklarına işaret eden Erdoğan, "Onlar nereleri hedeflediklerini lütfen ifade etsinler." diye konuştu.

Çevre ve şehircilikte Türkiye'yi, deprem başta olmak üzere tabii afetlere hazırlamak için tespit ettikleri 1 milyon 700 bin binanın dönüşümünü tamamladıkları bilgisini veren Erdoğan, "Halen 350 bin konutun dönüşümünü sürdürüyoruz. Onlar daha fazlasını nasıl gerçekleştireceklerini ortaya koysunlar." ifadesini kullandı.

"Bu tabloyu her bir insanımıza sürekli anlatmanızı istiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin vatandaşı ev sahibi yaptıklarını söyledi. Kamu hizmetleri için 25 bin bina inşa ettiklerini, Türkiye'ye 126 millet bahçesi kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İklim değişikliğiyle mücadelede Yeşil Kalkınma Devrimi'ni ilan ederek dünyaya örnek olacak adımlar atmışız, onlar da gelsinler kendi planlarını açıklasınlar. Mesela çalışmada asgari ücreti 184 liradan 4 bin 250 liraya, en düşük emekli maaşını 66 liradan 2 bin 500 liraya, istihdam sayısını 19 milyondan 30 milyonun üzerine çıkartmışız. Onlar kendi çıtalarını göstersinler. Mesela sosyal desteklerde biz ülkemizin sosyal yardım bütçesini, tamamına yakını da nakit olmak üzere 2 milyar liradan 69 milyar liraya çıkarmışız, çocuklardan yaşlılara, kadınlardan engellilere, şehit yakınlarından gazilere kadar ülkemizde hiçbir vatandaşımızı kimsesiz bırakmayacak bir sistem kurmuşuz, onlar daha iyi ne yapacaklarını ilan etsinler. Daha yatırıma, istihdama, ihracata, büyümeye gelmedim bile. Sizlerden bu tabloyu her bir insanımıza sürekli anlatmanızı istiyorum. Gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın AK Parti'nin kendi hayatında yaptığı değişimi ve bugünkü sorunlarını çözebilecek yegane siyasi teşekkür olduğunu görmesini ancak bu şekilde sağlayabiliriz."

"Bunca yıldır hiçbir seçim kazanamadan durmayı başarabilen Kılıçdaroğlu'dur"

Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak uzunca bir süredir hazırlıklarını yürüttükleri Seçim Kanunu'ndaki değişikliklere ilişkin çalışmayı, geçtiğimiz günlerde Meclis'in takdirine sunduklarını hatırlattı. Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesinden ittifakların milletvekili çıkarma hesabının yeniden yapılmasına, seçmen kütüklerinin tanziminden yeni yönetim sistemiyle ilgili uyum hükümlerine kadar pek çok düzenlemeyi içeren bu teklifin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu teklifle ilgili detaylı açıklamaları arkadaşlarımız zaten kamuoyuyla paylaştılar. Burada sadece bir hususun altını çizmek istiyorum. Seçim Kanunu'nda yapılacak bu düzenlemeler, en çok CHP milletvekillerini rahatlatacaktır diye düşünüyorum çünkü biliyorsunuz bu partinin milletvekilleri seçimler öncesi gruplar halinde, gözleri yaşlı, boyunları bükük, bu şekilde başka partilere altın tepside ikram ediliyordu. Bu düzenleme de en çok CHP milletvekillerinin işine yarayacaktır. Çünkü CHP ittifakını geniş tabanlı göstermek için kendi mensuplarının seçilmesi gereken yerlerin bir kısmını diğer partilerin adaylarına peşkeş çekiyordu. Meclis'e verilen teklifle bu garabetin de önüne geçilmekte, CHP'lilerin kendi listelerine sahip çıkabilmelerine imkan sağlanmaktadır. Sorsanız AK Parti'yi demokrat olmamakla, sadece kendi çıkarını düşünmekle suçlayacaklarını ama gördüğünüz gibi biz seçim kanunundaki değişikliği çalışırken bile CHP'li milletvekillerinin yaşadığı sıkıntıları da dikkate aldık, düşüncelerini, onların da endişelerini giderecek şekilde yaptık."

Bunun için Komisyon ve Genel Kurul görüşmelerinde CHP'li milletvekillerinin sunulan teklifi, "alenen yapamasalar bile kalben destekleyeceklerine" inandığını ifade eden Erdoğan, "Aslında siyasette elini en çok rahatlattığımız kişi de CHP'nin başında. Bunca yıldır hiçbir iş yapmadan, hiçbir seçim kazanamadan durmayı başarabilen Kılıçdaroğlu'dur. Öyle Ahlatlıbel'de yuvarlak masanın etrafında toplanmayla siyaset olmuyor." açıklamasını yaptı.

"Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin yaptıklarını sanki akıl etmiş gibi anlatıyor"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun önce AK Parti'nin yaptıklarına ve yapmakta olduklarına bakıp sonra kürsüde bunların bir kısmını iftiraya varan yalan yanlış bilgilerle eleştirdiğini, bir kısmını da sanki kendi akıl etmiş ve kendi söylemiş gibi anlattığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bir gün bakıyorsunuz, terörle mücadele için yaptığımız sınır ötesi harekatlarına... Herhalde PKK'ya göbekten bağlı olduklarını gücendirmemek için zırva bahanelerle karşı çıkıyor. Sonra bir başka gün bu harekatları kendisinin önerdiğini söylüyor. Bir gün bakıyorsunuz, ülkemizin dünyadaki en önemli markalarından biri haline gelen insansız hava araçları başta olmak üzere savunma sanayisi ürünlerimizi yerden yere vuruyor. Sonra bir başka gün bu projelerin kendisine ait olduğunu ifade ediyor. Hatta hatta o fabrikayı benden önce gidip gezmiş, görmüş. Böyle yalan olur mu? Böyle pespayelik olur mu? Anlamak mümkün değil. Bir gün bakıyorsunuz, Türkiye'nin onurlu dış politika duruşlarına en ağır, en galiz ifadelerle saldırıyor, sonra bir başka gün kendinden gayet emin şekilde bu duruşun patentine talip oluyor. Patent bize ait. Bir gün bakıyorsunuz, Türkiye'nin enerji alanında yaptığı yatırımları çetecilikten kaynak israfına, iş bilmezlikten çevreciliğe kadar bir sürü bühtanla 'tukaka' ilan ediyor. Sonra bir başka gün hesaba kitaba gelmez yöntemlerle de aynı işleri kendisi proje olarak anlatıyor."

"Masada nasıl oturacaklarına karar vermeyi beceremeyenlerin milleti ikna etmeleri mümkün değildir"

Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "canhıraş" bir şekilde karşı çıkmasına rağmen ortaya yurt dışında hazırlanıp eline tutuşturulan bir rapor dışında hiçbir teklif koyamadığını da unutmadıklarının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Daha masada nasıl oturacaklarına, koridorda nasıl yürüyeceklerine bile karar vermeyi beceremeyenlerin böylesine köklü bir reformu düşünmeleri, hazırlamaları, milleti ikna etmeleri, uygulamaya geçirmeleri elbette mümkün değildir. Allah muhafaza aynı ekibin bölgemizde yaşanan güvenlik krizleri, salgın gibi bir felaket, siyasi ve ekonomik fay hatları gibi hususlarda ülkemizin kaderini ellerinde tuttuğunu bir düşünün. Onlar bir araya gelen, oturma düzenine ve söz sırasına karar verene, yemek menüsünde anlaşana, koridorda yürüme hizasını tutturana kadar zaten iş işten geçer.

Böylesi bir karmaşadan ülkenin ve milletin hayrına bir kararın çıkması, hadi çıktı diyelim, hızla ve sağlıklı şekilde uygulanması mümkün mü? Bu tablonun sadece düşüncesi bile kabus gibi. Milletimize teklif edilen sistem işte budur. Gerçi Kılıçdaroğlu'nun bu tutarsızlıklarına, bu hezeyanlarına rüzgar gülü misali esintiye göre sürekli yön değiştirmelerine artık alıştık. Biz belki mecburen alıştık ama milletimiz kendisinden inanıyorum ki bıktı. İnşallah 2023 seçimleri diğer birçok hayırlı neticesinin yanında ülkemiz siyasetini bu karikatür tipten de kurtaracak bir vesile olacaktır."

(Bitti)