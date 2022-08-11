Son dakika haber... Batı Şeria'da cenaze töreni Son dakika haberlerine göre İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Filistinli mahkum Sadiye Faracallah'ın cenaze töreni ELHALİL - İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Filistinli mahkum Sadiye Faracallah için Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Idhna köyünde cenaze töreni düzenlendi. İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Filistinli mahkum Sadiye Faracallah'ın cenaze töreni ELHALİL - İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Filistinli mahkum Sadiye Faracallah için Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Idhna köyünde cenaze töreni düzenlendi. Güncel AA / Sarı S. A. Jaradat Batı Şeria Mahkum İsrail Güncel Haberler Son Dakika

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