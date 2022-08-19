Son dakika haber... Aydın'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Son dakika habere göre Aydın'ın Çine ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Ç, Adnan Menderes Bulvarı Kır Kahvesi kavşağı mevkisinde çalıştığı iş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan A.Ç, Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından da Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel