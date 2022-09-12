Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Aksaray'da üzerine komodin devrilen bebek öldü

Güncel Haberler

Son dakika haber | Aksaray'da üzerine komodin devrilen bebek öldü

Son dakika gelişmesine göre Aksaray'da üzerine komodin devrilen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Aksaray'da üzerine komodin devrilen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Paşacık Mahallesi 1666 Sokak'taki evinde oyun oynayan İ.N.K bebeğin üzerine komodin düştü.

Durumu fark eden annesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı bebek kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Oğuzhan Demiray - Güncel

Aksaray Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title