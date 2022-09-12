Son dakika haber | Aksaray'da üzerine komodin devrilen bebek öldü Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Aksaray'da üzerine komodin devrilen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Aksaray'da üzerine komodin devrilen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Paşacık Mahallesi 1666 Sokak'taki evinde oyun oynayan İ.N.K bebeğin üzerine komodin düştü. Durumu fark eden annesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı bebek kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Oğuzhan Demiray Aksaray Güncel Haberler Son Dakika

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