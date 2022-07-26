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Son dakika haber: Aksaray'da düğündeki kavgada damadın babasının bıçaklanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

AA - Oğuzhan Demiray - Güncel
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Son dakika haber: Aksaray'da düğündeki kavgada damadın babasının bıçaklanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberler... Aksaray'da düğünde silahla ateş açma tartışmasından çıkan kavgada damadın babasının bıçakla yaralanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aksaray'da düğünde silahla ateş açma tartışmasından çıkan kavgada damadın babasının bıçakla yaralanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Jandarma ekiplerince olaya ilişkin gözaltına alınan Tahsin A. (25), T.A. (17) ve Erhan G. (25) işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Tahsin A. (25) ve Erhan G (25) nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, T.A. (17) serbest bırakıldı.

Merkeze bağlı Kargın köyündeki bir düğünde, damadın babası Ramazan Y, silahla havaya ateş açan gelin tarafının yakınlarını uyarmış, uyarı üzerine Tahsin A. (25), T.A. (17) ve Erhan G. (25) ile Ramazan Y. arasında tartışma başlamıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tahsin A, Ramazan Y'yi bıçakla yaralamış, kavgada, Erdal K. (36), Tuncay Y. (43) ile Seher K. (28) darbedilerek hafif şekilde yaralanmıştı.

AA / Oğuzhan Demiray - Güncel

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