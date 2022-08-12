Haber : Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR'DA KAZA KIRIMA UĞRAYAN UÇAĞIN ENKAZI KALDIRILDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR'DA KAZA KIRIMA UĞRAYAN UÇAĞIN ENKAZI KALDIRILDI

 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberlerine göre AFYONKARAHİSAR'da, Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne kaza kırım geçiren, Hava Meydan Komutanlığı'na ait, Cessna 172 tipi eğitim uçağının enkazının kaldırıldı.

AFYONKARAHİSAR'da, Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne kaza kırım geçiren, Hava Meydan Komutanlığı'na ait, Cessna 172 tipi eğitim uçağının enkazının kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen uçak firmasının ekipleri vinçle birlikte uçağı düz bir yere alarak uçağın kanatlarını sökerek çıkardı. Kanatları sökülen ve diğer parçaları ile bir tıra yüklenen uçak özel bir servise götürülmek üzere yola çıktı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocatepe Üniversitesi Araştırma Cessna Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title